Wink, Wink, Wink: сезон киновечеров стартовал в Ставропольском крае

Фото: «Ростелеком»

«Ростелеком» открыл третий сезон бесплатных летних кинопоказов на Ставрополье. В течение всего лета при поддержке местных администраций киновечера под открытым небом проходят в Новопавловске, Зеленокумске, станице Советской и селе Солдато-Александровское. Фильмы (6+) из каталога популярного видеосервиса Wink смогут посмотреть все желающие: вход на кинопоказы свободный.

В дни кинопоказов специалисты «Ростелекома» устанавливают полноценный кинотеатр под открытым небом с LED-экраном, качественным звуком и лаунж-зоной. Кинопоказы сопровождает развлекательная программа, рассчитанная как на маленьких, так и на взрослых любителей кинематографа. Организаторы разворачивают уникальную фотозону, проводят конкурсы с призами, раздают угощения.

«Ростелеком» первый на рынке цифровых услуг предложил пользователям максимальное наполнение тарифов полезным контентом с экономией до 69%. Абонент оплачивает сервисы оптом по фиксированной цене тарифа. Например, подарочные промокоды, вручаемые участникам кинопоказов, предоставляют бесплатный доступ к разнообразному контенту подписки «Трансформер». В нее включены онлайн-кинотеатр, 237 ТВ-каналов, коллекция из 50 тысяч фильмов и сериалов, в том числе топового онлайн-сервиса more.tv. Для малышей в пакете доступны развивающие каналы, а детям школьного возраста две тысячи уроков, четыре тысячи мультфильмов и сериалов.

Подробную информацию о пакетных предложениях «Ростелекома» можно найти на сайте.

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