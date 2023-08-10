Спасатели Северной Осетии достали застрявших между камнями котят

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии

В Моздоке спасателям поступил вызов о жалобном мяукании. Местные жители услышали шум у здания администрации, из-под каменной кладки у памятника Георгию Победоносцу жалобно кричали котята. Специалисты выехали на место, очевидцы не смогли помочь малышам сами.

— По прибытии огнеборцами были обнаружены двое котят, застрявших среди камней. Самостоятельно малыши выбраться не могли, истошно звали на помощь, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

С помощью лома и топора специалисты достали котят и передали в руки неравнодушным очевидцам. Жизни малышей ничего не угрожает, вероятно, они просидели под камнями не слишком много времени.