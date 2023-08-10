В Ставрополе восстановили работу отключенных светофоров на Доваторцев

Работу светофора в Ставрополе восстановили Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На пересечении улиц Шпаковская и Доваторцев из-за обрыва линии электропередач временно перестали работать светофоры. После этого на месте образовались небольшие заторы. Специалисты выехали на место для восстановления объекта и возвращение нормального трафика на дорогах.

— Госавтоинспекция города напоминает участникам дорожного движения о том, что при отключении светофора необходимо ориентироваться по знакам приоритета, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Сейчас специалисты закончили работы по восстановлению ЛЭП, светофоры снова включены. Движение по дорогам продолжается в штатном режиме. Ведомство не уточняет, работал ли регулировщик в момент отключения.