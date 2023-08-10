Житель Ставрополья убил человека топором и пытался избавиться от свидетеля

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Шпаковском округе Ставрополья осудят 51-летнего местного жителя, который зарубил собутыльника топором, а после пытался избавиться от свидетеля. Вечером 8 мая этого года двое знакомых распивали алкоголь в доме Михайловска, но в какой-то момент они поссорились, и ныне обвиняемый схватился за топор. Злоумышленник не менее четырех раз ударил по голове и шее потерпевшего.

— От полученных травм 59-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Внезапно в гости к погибшему пришел гость, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Злоумышленник решил избавиться от неожиданного свидетеля, который заметил труп, и нанес ему три удара обухом топора по голове, а после выгнал того из квартиры – он получил легкий вред здоровью. Сам ныне обвиняемый сбежал с места преступления, тело потерпевшего нашла родственница.

Преступника нашли, против него завели уголовное дело по статьям «Убийство» и «Причинение легкого вреда здоровью». Фигуранта задержали, сейчас расследование завершили.

— Уголовное дело направлено в Шпаковский районный суд для рассмотрения по существу, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.