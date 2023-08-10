День знаний на Ставрополье не стали переносить на 4 сентября

На Ставрополье не стали переносить День знаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье решили не менять дату Дня знаний, который хотели перенести с пятницы, 1 сентября, на понедельник, 4 сентября. Жители региона стали уточнять информацию в социальных сетях губернатора. Комментаторы узнавали, когда будут проводится мероприятия, а кто-то даже просил не переносить их.

— Здравствуйте. Как мать двух школьниц (одна из которых идет в 1 класс в этом году) прошу не переносить День знаний. Этот праздник должен быть 1-го сентября. Особенно это важно для первоклассников! – пишет пользователь в комментариях губернатора.

Уточним, что губернатор должен был выложить опрос для жителей края на тему, стоит ли переносить День знаний в регионе. Однако этого сделано не было, так как от идеи решили отказаться. Об этом там же, в комментария, заявило министерство образования Ставрополья.