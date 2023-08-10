Две тысячи свиней уничтожат в селе Овощи на Ставрополье из-за чумы

Две тысячи свиней уничтожат на Ставрополье из-за АЧС Фото: Виктория МИНАЕВА

В Туркменском округе Ставрополья, в селе Овощи, из-за вспышки африканской чумы свиней сразу в двух очагах поголовье изымут у людей, а после уничтожат. Всех животных уже обследовали, в населенном пункте их около двух тысяч, 700 из них – взрослые особи. Об этом заявил глава муниципалитета Геннадий Ефимов.

— Все поголовье будет уничтожаться обескровленным способом с помощью ветеринарных препаратов и затем ликвидироваться. Это непростая задача для нас, на территории нет специализированных весов, техники и так далее, – заявил Геннадий Ефимов в обращении по поводу АЧС.

При этом владельцам свиней, завил глава округа, возместят их стоимость. Сейчас в селе Овощи введен режим ЧС из-за найденных там трупов животных с африканской чумой. Сейчас там ввели карантин, на трассе «Летняя Ставка – Светлоград» в целях не допустить распространение чумы установят КПП, проезд по проселочным дорогам ограничен.