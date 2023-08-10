Пьяный житель Невинномысска попрыгал на чужой машине и получил дело

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Кисловодске срок грозит 19-летнему жителю Невинномысска, который пьяным решил попрыгать на чужой машине. В полицию пришел 58-летний житель курорта с заявлением о повреждении имущества: лобовое стекло разбито, крыша помята. Сотрудники взялись за дело и нашли злоумышленника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— В результате оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к совершению противоправного деяния причастен 19-летний житель города Невинномысска. Молодого человека доставили в отдел внутренних дел, где он сознался в содеянном. Злоумышленник пояснил, что, находясь в состоянии опьянения, забрался на крышу автомобиля и стал прыгать, – пишет ведомство.

Свой поступок молодой человек объяснил тем, что хотел увидеть реакцию людей на это. Правда, прыжками по машине он причинил ущерб в 56 тысяч рублей. Против парня завели уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений). Теперь ему придется ответить за свой поступок.