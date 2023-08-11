Дождливые и жаркие выходные прогнозируют синоптики на Ставрополье

Дождливые, но жаркие выходные ожидаются на Ставрополье Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье синоптики прогнозируют дождливые и жаркие выходные, и хотя температура воздуха медленно падает, воздух прогреется до +37 градусов. Грозы, сильные и кратковременные дожди и даже град ожидается в регионе 12 и 13 августа в то время, пока 11 числа действует экстренное предупреждение.

В субботу, 12 августа, синоптики прогнозируют непогоду местами по региону, ветер поднимется до 11 м/с, в то же время в Ставрополе будут идти кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха на Ставрополье – +27-37 градусов, в краевой столице – +27-29. В воскресенье, 13 августа, осадки никуда не денутся, ветер будет дуть с той же скоростью, зато изменится температура: +30-35 градусов в регионе и +30-32 в Ставрополе.

Фото: Ставропольский гидрометцентр

Пожароопасность в регионе растет, если вчера 5 класс (чрезвычайный) наблюдался лишь в Красногвардейском округе, то теперь опасность присутствует и в Курском округе вплоть до поселка Рощино. В Ставрополе поднялся класс до 4 (высокого) вместе с остальными территориями, кроме Пятигорска и Кисловодска – там 3 (средний).