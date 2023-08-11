Три человека погибли в аварии с прицепом на трассе Ставрополья

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Петровском округе Ставрополья, на 480 километре трассы «Астрахань – Элиста – Ставрополь», выезд на встречную полосу стал смертельным для трех человек. Ночью водитель «Лады Приоры» по неизвестной причине выехал на встречку, где врезался в прицеп, стоящий на запрещенной для движения полосе.

В салоне сидели четыре человека, два из которых, в том числе водитель, скончались на месте, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Двое пассажиров Приоры были доставлены в реанимацию, где один скончался, за жизнь второго врачи борются. Установлено, что погибший водитель – 33-летний житель Петровского округа, – пишет ведомство.

За последние два года водитель уже получал штраф за выезд на встречную полосу. Сейчас по факту аварии началась проверка, правоохранительные органы разбираются в причинах происшествия.