Лишенный прав мотоциклист погиб в устроенной им аварии на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Изобильненском округе Ставрополья мотоциклист устроил аварию и погиб в ней. Рано утром 11 августа на 49 километре трассы «Сенгилеевское – Новотроицкая» водитель «Сузуки» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в пассажирский ПАЗ, который вез людей на предприятие.

— От полученных травм на месте скончался мотоциклист, 28-летний житель Изобильного. Другие участники в ДТП не пострадали. Установлено, что погибший водитель был недавно лишен права управления за нетрезвое вождение, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Экспертиза покажет, был ли он трезвый в момент аварии. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Другая смертельная авария на Ставрополье унесла жизни трех человек, за жизнь четвертого борются медики. На трассе водитель выехал на встречную полосу и врезался в стоящий на дороге прицеп.