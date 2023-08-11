Экс-начальница банка Ставрополя получила дело за разглашение коммерческой тайны

Экс-руководитель отделения банка Ставрополя рассказала мужу коммерческую тайну, а тот устроил преступную группировку незаконных банкиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе под следствие попала бывшая руководитель офиса отделения банка, которая рассказала своему мужу, незаконному банкиру, коммерческую тайну. По данным следствия, в марте и апреле этого года злоумышленница рассказала своему мужу о наличии денег в организации, движении средств по счетам и ограничениях по коммерческой деятельности. Мужчина решил воспользоваться информацией в преступных целях.

— Полученная незаконно конфиденциальная информация, составляющая коммерческую и банковскую тайну, впоследствии была использована супругом подозреваемой при совершении преступления, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против начальницы завели уголовное дело по части 2 статьи 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну), а ее супруга – по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без лицензии, совершенное группой, с извлечением особо крупного дохода).

Следователи продолжают расследование дел против фигуранта и преступной группы незаконных банкиров.