Сигнал открытого люка не дал вылететь самолету из Минвод в Москву

Борт, летящий из Минвод в Москву, не смог взлететь из-за сигнала открытого люка Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Минеральных Водах самолет, который должен был лететь в московское Шереметьево, пришлось вернуть на стояку. При взлете у борта загорелся сигнал об открытом люке переднего багажа. Чтобы не потерять вещи пассажиров, пилоты развернули судно. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

— Возврат на стоянку с исполнительного старта по причине индикации открытого переднего багажного люка. Самолет A-321, RA-73728, рейс AFL1313 Минеральные Воды – Москва (Шереметьево), – сообщает телеграм-канал.

Самолет вернулся на стоянку, где его начали осматривать и проверять все системы. Не исключено, что причиной сигнала стала техническая неисправность, но выяснить все предстоит специалистам.