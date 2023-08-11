Ставропольцу и его знакомой грозит пожизненный срок за сбыт наркотиков

Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

На улице Пирогова в Ставрополе полицейские за сбытом наркотиков поймали 42-летнего местного жителя и его подругу. Они занимались раскидыванием запрещенных веществ на территории краевой столицы и Шпаковского округа. Злоумышленника ранее неоднократно судили за кражи, разбой, оборот оружия, причинение вреда здоровью и другие преступления.

— По прибытии в отдел полиции в рюкзаке у задержанных были обнаружены два полимерных пакета с серым кристаллическим веществом массой почти килограмм которое предназначалось для перефасовки и сбыта мелкооптовым закладчикам, – сообщили в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Экспертиза показала, что в пакетах находился эфедрон, которого хватит на 2,5 тысячи разовых доз. Против закладчиков завели уголовное дело за сбыт наркотиков. За особо тяжкое преступление фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.