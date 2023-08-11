Жительница Ставрополья обманула трех коллег на 135 тысяч и получила дело

Жительница Ставрополя попала под следствие за обман трех коллег на 135 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Изобильненском округе Ставрополья 32-летней жительнице Солнечнодольска грозит срок за мошенничество. Злоумышленница предложила 43-летнего коллеге помощь со сдачей экзаменов в учебном заведении, за это жертва должна была передать 45 тысяч рублей. Потерпевшая согласилась, но спустя время получила уведомление о том, что вскоре будет отчислена за неуспеваемость.

— Сотрудники окружного отдела уголовного розыска доставили 32-летнюю жительницу Солнечнодольска в отдел для дальнейшего разбирательства. Также в рамках следственных действий установлена причастность гражданки к другим противоправным деяниям, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Аналогичное преступление произошло с двумя другими коллегами. Общая сумма ущерба составила 135 тысяч рублей. Против злоумышленницы завели уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.