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НовостиПроисшествия11 августа 2023 9:26

Жительница Ставрополья обманула трех коллег на 135 тысяч и получила дело

Злоумышленница предложила знакомым помочь со сдачей экзаменов в учебном заведении за деньги, но ничего не сделала
Данил ЮРКОВ
Жительница Ставрополя попала под следствие за обман трех коллег на 135 тысяч рублей

Жительница Ставрополя попала под следствие за обман трех коллег на 135 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В Изобильненском округе Ставрополья 32-летней жительнице Солнечнодольска грозит срок за мошенничество. Злоумышленница предложила 43-летнего коллеге помощь со сдачей экзаменов в учебном заведении, за это жертва должна была передать 45 тысяч рублей. Потерпевшая согласилась, но спустя время получила уведомление о том, что вскоре будет отчислена за неуспеваемость.

— Сотрудники окружного отдела уголовного розыска доставили 32-летнюю жительницу Солнечнодольска в отдел для дальнейшего разбирательства. Также в рамках следственных действий установлена причастность гражданки к другим противоправным деяниям, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Аналогичное преступление произошло с двумя другими коллегами. Общая сумма ущерба составила 135 тысяч рублей. Против злоумышленницы завели уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.