Спасатели Ставрополья поймали спрятавшуюся за шкафом змею

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В Красногвардейском округе Ставрополья 76-летняя местная жительница позвонила в экстренную службу, так как нашла у себя дома змею. Нарушительница покоя заползла в спальню к пенсионерке, где ее обнаружили. Самостоятельно бороться с чешуйчатой женщина не решилась, поэтому позвонила спасателям.

— Спасателям предстояло встретиться с маленькой нарушительницей покоя, проникшей в одно из частных домовладений села. Испугавшись такого соседства, 76-летняя женщина позвонила в службу экстренного реагирования, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Прибывшие на место спасатели достали змею, спрятавшуюся за шкафом, и достали ее при помощи специальной петли. Пресмыкающееся вынесли из дома и отпустили в дикую природу.