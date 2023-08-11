Неисправная автовышка протаранила ЛЭП в Кисловодске

Фото: соцсети мэра Кисловодска Евгения Моисеева

На пересечении улиц Водопойная и Победы в Кисловодске утром водитель автовышки на базе ГАЗ врезался в опору освещения. По словам водителя, машина была технически неисправна, сейчас на месте работают экстренные службы, заявил мэр курорта Евгений Моисеев.

— Состояние алкогольного опьянения у водителя не установлено, пострадавших нет. По словам водителя авария была вызвана технической неисправностью автомобиля. Обстоятельства уточняются. Все необходимые службы сразу выехали на место происшествия, – пишет мэр в социальных сетях.

В аварии никто не пострадал, специалисты начнут восстановление линии электропередач. Виновнику происшествия предстоит заплатить за весь причиненный им ущерб.