Из краевой больницы выписали пострадавшего в Невинномысске ребенка

Ребенка, который получил травму глаз в детском лагере Невинномысска, сегодня выписали из краевой больницы. С его зрение все хорошо, он выздоровел и никаких осложнений нет. Директора лагеря привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что допустил драку детей.

— По происшествию работа проведена. Руководитель лагеря привлечен к дисциплинарной ответственности. Приняты меры для того, чтобы такое не повторялось, – рассказал губернатор Ставрополья Владимиров в социальных сетях.

Оставшиеся почти три недели каникул мальчик продолжит наслаждаться летом. Напомним, что неделю назад в детском лагере «Гренада» повздорили отдыхающие дети, которые только закончили четвертый и пятый классы. Один из ребят ударил второго связанным полотенцем по глазам.

Пострадавшего ребенка госпитализировали, врачи заявили, что у него повреждение зрения средней тяжести. Сейчас же медики вылечили мальчика и выпустили из учреждения.