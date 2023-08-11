За два месяца в Осетии нашли 9 незаконно купивших агрохимикаты предприятий

Девять предприятий Осетии незаконно покупали пестициды и агрохимикаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Северной Осетии за последние два месяца, июнь и июль, нашли 9 предприятий, которые незаконно покупали пестициды и агрохимикаты. Северо-Кавказское управление Россельхознадзора провело проверку исполнения законодательства и нашло многочисленные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Установлено, что ряд предприятий и индивидуальных предпринимателей на территории Северной Осетии – Алании, не имея регистрации в ФГИС прослеживаемости агрохимикатов и пестицидов «Сатурн», осуществляли операции с агрохимикатами и пестицидами, – сообщает Россельхознадзор.

Всего 9 предпринимателей стали незарегистрированными участниками оборота пестицидов и агрохимикатов. Управление объявило им предостережение, что недопустимо продолжать нарушать закон, так как это может закончиться серьезным наказанием.