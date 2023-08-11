Сообщение о минировании поступило в ТЦ «Космос» Ставрополя

В ТЦ Ставрополя поступило сообщение о минировании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе в торговый центр «Космос» поступило сообщение о минировании здания. 4,5 тысячи человек экстренно эвакуировали на улицу в случае, если угроза окажется реальной. Спецслужбы приехали на место и осмотрели всю территорию в поисках взрывчатых веществ. Об этом заявил мэр города Иван Ульянченко в социальных сетях.

— Сегодня оперативные службы города работали в ТЦ «Космос». Здание полностью обследовано. Вызов оказался ложным. Однако для осуществления проверки пришлось эвакуировать 4,5 тысячи человек, – написал мэр.

После обследования здания центр вернулся к работе в штатном режиме. Если бы информация о минировании подтвердилась, спецслужбы начали бы разминирование снаряда.