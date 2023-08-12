Гидрометцентр: сильные ливни, гроза и град пройдут в КЧР

Стихия обрушится и на регионы Южного федерального округа Фото: Мария ЛЕНЦ

В Бюллетене опасных и неблагоприятных явлений российского Гидрометцентра появилась информация, что 12 августа 2023 в ряде регионов пройдут грозовые дожди с градом.

В Северо-Кавказском федеральном округе непогода обрушится в субботу на Карачаево-Черкесию. Синоптики прогнозируют сильный дождь, ливневый дождь, грозу, град и ветер 20-25 м/с.

В соседнем Южном федеральном округе 12 августа град, дождь, гроза и ветер 15-20 м/с ожидаются в Краснодарском крае и Адыгее.

В Ростовской области 12-13 августа также обещают сильный дождь с грозой, градом и ветром 20-23 м/с.

Тем временем в Ставрополе продолжает действовать особый противопожарный режим.