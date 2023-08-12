В Ставрополе пропал 14-летний подросток

Никита не предупредил взрослых, куда отправился. Фото: полиция Ставрополя

В Ставрополе полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 14-летнего подростка.

Согласно информации пресс-службы городского УМВД, школьника зовут Никита Минин. В пятницу, 11 августа 2023 года, он не вернулся домой. Семья и близкие не знают, где может находиться мальчик. Взрослых Никита не предупредил, куда направился.

Был одет в темно-синюю футболку, черные шорты и обут в сандалии. Никита ростом 155 сантиметров, нормального телосложения. Волонтеры и сотрудники полиции просят оказать содействие в поиске ребенка. Если вы располагаете любой полезной информацией, поделитесь ею по следующим номерам: 112, 02, 102, 8-800-700-54-52, 8-8652-30-50-70.