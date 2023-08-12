Дрифтера на «Мерседесе» наказали инспекторы Кабардино-Балкарии

Фото: УГИБДД по КБР

В Нальчике наказали лихача за дрифт на перекрестке улиц Шогенцукова и Балкарской. За рулем иномарки «Мерседес Бенц» был 23-летний молодой человек, местный житель. Опасные маневры и круговые движения сняла камера уличного наблюдения.

При проверке документов нарушителя выяснилось, что автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке.

- В отношении нарушителя составлены адм.материалы за: управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке, управление ТС водителем, не имеющим при себе документов, и повреждение горизонтальной дорожной разметки, - говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Кабардино-Балкарии. - Автомобиль «Мерседес Бенц» был помещен на спец.стоянку.