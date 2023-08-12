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НовостиПроисшествия12 августа 2023 13:17

Трое пострадали в ДТП с «BMW Х6» и «LADA Priora» в Дагестане

Водитель иномарки спровоцировала аварию, не уступив дорогу
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

В Дагестане три жителя Магарамкентского района серьезно пострадали в ДТП на 962 км ФАД «Кавказ», в Дербентском районе.

Накануне около 18:00 часов 48-летняя жительница Дербента на «BMW Х6» при повороте налево не уступила дорогу ехавшей во встречном направлении «LADA Priora». За рулем отечественного автомобиля находился 26-летний житель Магарамкентского района.

- В результате ДТП водитель «LADA Priora» и двое его пассажиров 22 и 26 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану.

Очевидцы утверждают, что у одного парня сломаны руки и ноги, еще двое попали в реанимацию. Собран материал для принятия процессуального решения.