Получивший 95% ожогов тела после взрыва газа в Дагестане мальчик умер

Пострадавших при хлопке газа в Дербенте бортом медицинского вертолёта доставили ранее в Ожоговый центр РКБ. Фото: минздрав Дагестана

Несмотря на все усилия медиков за 9 часов интенсивной терапии, умер 14-летний мальчик из Дербента, получивший 95% ожогов тела при взрыве газа в частном двухэтажном доме.

Ребенка и двух взрослых также с сильными ожогами (женщина с ожогами 90% поверхности тела и мужчина с — 60% поверхности тела) часами ранее бортом медицинского вертолета доставили в Ожоговый центр Республиканской клинической больницы.

- С самого начала состояние его оценивалось как крайне тяжелое, более 95% поражения площади тела, искусственная вентиляция лёгких, - отметили в минздраве Дагестана.