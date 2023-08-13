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НовостиПроисшествия13 августа 2023 6:31

Мотоциклист впал в кому после аварии на трассе Ставрополья

Водитель был без документов, а на транспорте отсутствовали знаки, его личность устанавливается
Данил ЮРКОВ
Фото: служба спасения Минвод

Фото: служба спасения Минвод

На 322 километре трассы «Кавказ» на Ставрополье мотоциклист не справился с управлением и врезался в тросовое ограждение. На телефон экстренной службы поступило сообщение об аварии, специалисты выехали на место происшествия.

Личность пострадавшего устанавливается, так как при нем не было документов, а на транспорте не оказалось номерных знаков. Об этом сообщили в пресс-службе службы спасения Минвод.

— По словам очевидцев, водитель двигался по проезжей части без света. На место прибыли экстренные службы, отключили АКБ, а также помогли бригаде скорой помощи в транспортировке пострадавшего в спецтранспорт, – пишет служба спасения.

Мотоциклиста доставили в больницу Пятигорска с множественными травмами, сейчас он находится в коме. Обстоятельства аварии устанавливаются.