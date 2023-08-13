Кратковременные дожди и жара до +37 ожидается на Ставрополье в начале недели

В начале недели на Ставрополье ожидаются дожди и жара Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье в начале недели прогнозируют кратковременные осадки и жару до +37 градусов. Очень медленно 40-градусная температура начинает уходить с территории региона. Так, в воскресенье, 13 августа, днем в крае воздух прогреется до +31-36 градусов, а в Ставрополе – до +31-33. Об этом сообщили в Ставропольском гидрометцентре.

В понедельник, 14 августа, местами по Ставрополью ожидаются кратковременные дожди с грозами, но это не помешает температуре воздуха подняться до +32-37 градусов, в краевой столице при этом получше – +32-34 градуса. Во вторник погода станет приятнее: осадков не ожидается, а воздух прогреется до +30-35 градусов, в Ставрополе – +30-32.

Фото: Ставропольский гидрометцентр

При этом на Ставрополье сохраняется высокая пожарная опасность. 5 класс (Чрезвычайный) сохраняется в Красногвардейском, Курском округах, в Рощино и Георгиевске. При этом в остальной части региона наблюдается 4 класс (Высокий) опасности, кроме Пятигорска и Кисловодска – там 3 (Средний).