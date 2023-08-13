Два ребенка и два взрослых серьезно пострадали в ДТП на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Кочубеевском округе Ставрополья, на 16 километре трассы «Невинномысск – Эрсакон» начинающий водитель на «Мицубиси Лансер» по пока неизвестной причине вылетел на встречную полосу, где врезался в УАЗ. В больницу доставили пострадавших из обоих автомобилей, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— С тяжелыми травмами в больницу доставлены водитель и два пассажира отечественной автомашины, среди которых 12-летняя девочка. Госпитализация понадобилась и 15-летнему пассажиру иномарки, – пишет ведомство.

Травмы оказались тяжелыми из-за того, что люди в машине не были пристегнуты ремнями безопасности. Аварию устроил 19-летний житель Невинномысска, который получил права четыре месяца назад. За это время автомобилист уже получил три штрафа за нарушение правил дорожного движения.

В момент аварии водитель-провокатор был трезвый. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.