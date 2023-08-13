Семь сел в Минводах остались без воды из-за аварии на водопроводе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Минераловодском округе без воды остались семь сел – Долина, Дунаевка, Еруслановка, Орбельяновка, Прикумское, Успеновка, поселке Мирный. Ограничение связано с аварией на водопроводе 225 миллиметров в селе Гражданском на улице Кирпичная. Об этом сообщили в пресс-службе Ставрополькрайводоканала.

— Для части абонентов Ставрополькрайводоканала 13.08.2023 с 08:30 до, ориентировочно, 15:00 мск временно прекращена подача воды. Приостановлена подача воды для 1812 абонентов, – сообщили в Ставрополькрайводоканале.

На время ограничения людям будут привозить воду в цистернах, для этого надо обратиться в диспетчерскую службу по телефону 8(87922) 5−57−67. Работы могут завершить и позже 15:00, если специалисты не успеют починить аварию.