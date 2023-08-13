Жительница Ставрополья обокрала знакомую на 50 тысяч рублей

Жительница Ставрополья предложила знакомой помощь с оформлением соцвыплат и украла 50 тысяч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Китаевском на Ставрополье 30-летней местной жительнице грозит срок за то, что она обокрала знакомую. В полицию пришла жертва, которая заявила о краже денег со своих банковских счетов. Полицейские нашли подозреваемую, которая, как оказалось, предложила жертве помочь оформить детские социальные выплаты и взяла телефон потерпевшей и украла 50 тысяч рублей.

— Получив доступ к смартфону и реквизитам банковской карты заявительницы, приятельница оформила обещанные выплаты, но затем самостоятельно их снимала и тратила на личные нужды, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против злоумышленницы завели уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Сейчас расследование продолжается, после чего материалы передадут в суд, где решится судьба фигурантки.