Пенсионерка из Минвод доверилась мошеннику и лишилась 500 тысяч рублей

Мошенник обманул пенсионерку со Ставрополья на полмиллиона Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Минеральных Водах 64-летней местной жительнице позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Собеседник рассказал о мошенниках, которые пытаются оформить кредит на имя пенсионерки. Чтобы избежать незаконной операции, жертве предстояло самой взять деньги в долг и перевести их на якобы безопасный счет.

— Потерпевшая поверила и выполнила инструкции, перевела порядка 500 тысяч рублей, но спустя время, когда деньги не вернулись обратно, осознала, что попалась на уловку мошенника и обратилась за помощью в органы внутренних дел, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против мошенника завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас полицейские ищут злоумышленника, чтобы наказать по закону. Расследование продолжается.