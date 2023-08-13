Стадо коров на Старом озере Кисловодска возмутило мэра

Фото: соцсети мэра Кисловодска Евгения Моисеева

В Кисловодске на Старом озере, которое впервые за 20 лет открыли для купания, заметили стадо коров. Животных сняли на видео, и кадры попали к мэру курорта Евгению Моисееву, который выразил негодование по поводу нахождения «незваных гостей» на водоеме. Об этом он написал в своих социальных сетях.

— Очень интересно, куда смотрят хозяева этих коров? Да, вот такие появления лошадей и уже коров в общественных местах и местах массового отдыха людей – это безобразие. Они ведь и к воде подходят, и оставляют после себя «органические неприятности», – пишет мэр.

В озере купаются взрослые и дети, градоначальник добавил, что «тратиться очень много сил» на его содержание. Коров не успели арестовать и отправить на штрафстоянку – они ушли.