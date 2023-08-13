Судимый житель Пятигорска украл электровелосипед и продал его ради выпивки

Жителю Ставрополья грозит срок за кражу электровелосипеда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пятигорске 34-летний ранее судимый местный житель украл электровелосипед, чтобы купить выпивку и закуску. В полицию обратился хозяин транспорта с заявлением о краже. По словам потерпевшего, имущество стоило 40 тысяч рублей, правоохранители нашли подозреваемого и доставили в отделение.

— Гражданина доставили в отдел внутренних дел, где он в содеянном сознался, пояснив, что, находясь в состоянии опьянения, похитил электровелосипед, продал его прохожему за 2,5 тысячи рублей, а вырученные деньги потратил на алкоголь и продукты питания, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставрополью.

Против вора завели уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). О дальнейшей судьбе электровелосипеда не сообщается. Вероятно, сотрудники будут искать краденую вещь и вернут ее владельцу. Тем временем фигуранту грозит очередной срок.