Лобовое столкновение привело к гибели таксиста на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Шпаковском округе Ставрополья, на 52 километре трассы «Подъезд к городу Ставрополю» водитель «Датсун Он-До» захотел обогнать другой автомобиль и выехал на встречную полосу там, где это запрещено. Навстречу иномарке ехал грузовик «Мерседес Бенц», в который врезался водитель такси. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— В результате водитель легкового автомобиля, 27-летний житель Ставрополя, от полученных травм скончался. Установлено, что стаж вождения погибшего водителя 3 года, злостным нарушителем ПДД он не являлся, – пишет ведомство.

У погибшего взяли кровь для анализов на состояние опьянения. По факту аварии началась проверка, правоохранительные органы установят, почему водитель выехал на встречную полосу.