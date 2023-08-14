Комсомольский пруд Ставрополя будет работать по новому расписанию с 16 августа

Комсомольский пруд Ставрополя начнет работу по новому расписанию Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе с 16 августа по новому расписанию начнет работать Комсомольский пруд, теперь жители и гости смогут искупаться с 8:00 до 19:00, до этого водоем работал вплоть до 20:00. Купальный сезон продлится до 15 сентября, посетители могут воспользоваться детскими и взрослыми зонами, раздевалками, душевыми, игровыми площадками, питьевыми фонтанчиками, фудкортами и взять напрокат водный транспорт.

— За два летних месяца спасатели отработали 193 происшествия, в том числе 57 раз оказывали посетителям первую медицинскую помощь. Без сопровождения взрослых на пляжах находились 28 детей, потерялись 49 ребятишек, их всех оперативно нашли, – сообщили в пресс-службе администрации города Ставрополя.

Кроме того, правила поведения в воде нарушили более 50 отдыхающих, в том числе 15 купались в состоянии опьянения – таких нарушителей передали полиции. Трижды спасатели помогали утопающим, один человек утонул. Так, студентка-матрос спасла 9-летнюю девочку на водоеме.