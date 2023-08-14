Один человек погиб и двое пострадали в аварии на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ипатовском округе Ставрополья произошла смертельная авария, где один человек погиб и еще два пострадали. На 40 километре трассы «Преградное – Тахта – Ипатово» водитель «Лады Приора» разогнал автомобиль до опасной скорости, на которой не справился с управлением, вылетел в кювет, где машина перевернулась и врезалась в дерево.

— От полученных травм на месте скончался пассажир автомобиля, водитель и второй пассажир доставлены в больницу, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем сидел 39-летний житель Дагестана, который не является злостным нарушителем правил дорожного движения. Экспертиза покажет, был ли он трезвый в момент аварии. По факту происшествия началась проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.