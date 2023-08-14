Девять улиц Железноводска остались без воды
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Железноводске из-за ремонта водопровода Д-150 миллиметров на улице Октябрьская, 106 без воды остались девять улиц. Специалисты с 9:40 начали работ, а закончат только в 16:00, и это как минимум. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.
- улица Суворова;
- улица Октябрьская;
- улица Лермонтова;
- улица Садовая;
- улица Рябиновая;
- улица Восточная;
- улица Цветочная;
- улица Мира;
- улица Солнечная.
На время отключение людям будут подвозить цистерны с водой. Чтобы их получить, надо обратиться в диспетчерскую по телефону: 8 (87932) 4- 55 -11.