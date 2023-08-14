Девять улиц Железноводска остались без воды Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Железноводске из-за ремонта водопровода Д-150 миллиметров на улице Октябрьская, 106 без воды остались девять улиц. Специалисты с 9:40 начали работ, а закончат только в 16:00, и это как минимум. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Где в Железноводске нет воды 14 августа

- улица Суворова;

- улица Октябрьская;

- улица Лермонтова;

- улица Садовая;

- улица Рябиновая;

- улица Восточная;

- улица Цветочная;

- улица Мира;

- улица Солнечная.

На время отключение людям будут подвозить цистерны с водой. Чтобы их получить, надо обратиться в диспетчерскую по телефону: 8 (87932) 4- 55 -11.