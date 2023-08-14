Иностранца под наркотиками поймали с 23 граммами героина на Ставрополье

Иностранца под наркотиками задержали с героином на Ставрополье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Предгорном округе Ставрополья по наводке остановили такси, в котором сидел 19-летний уроженец Узбекистана, получивший регистрацию в Мытищах. Полицейские начали осматривать подозреваемого и нашли в карманах целых 78 свертков с героином – всего 23 грамма. Наркотик злоумышленник планировал раскидать в Ставрополе, но преступлению было не суждено произойти.

— Поскольку иностранец находился под действием запрещенных веществ, в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Мужчина был подвергнут административному аресту и водворен в спецприемник, – сообщили в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Сейчас против иностранца завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотиков). Расследование продолжается, правоохранительные органы собирают доказательства вины фигуранта, за преступление ему грозит длительный срок.