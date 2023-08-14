В Ставрополе отменили маршрут №2

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Маршрут №2 в Ставрополе отменили и исключили из реестра после того, как на него трижды проводил конкурс перевозчика краевое министерство дорожного и транспортного хозяйства. Маршрут пролегал от Стеклотарного завода на улице Бабушкиной до бульвара Архитекторов на Лазурном проезде, возле Доваторцев.

Пассажирский транспорт преодолевал 48 остановок в одну сторону и 49 – обратно, маршрут составлял 21 километр. Для сравнения: у популярного 48 маршрута всего 19 километров пути и 46 и 41 остановка. Перевозчик не нашелся, поэтому миндор принял решение отменить маршрут.

— В связи с отсутствием перевозчика <...> маршрут №2 отменен и исключен из реестра, – пояснили в региональном министерстве дорожного и транспортного хозяйства.