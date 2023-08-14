Житель Пятигорска попал под следствие за избиение сожительницы до смерти

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Пятигорске 42-летнему местному жителю грозит срок за убийство сожительницы из ревности. В ночь с 31 июля на 1 августа злоумышленник выпивал вместе с возлюбленной, но заподозрил ее в измене. Пара начала ссориться, а ныне обвиняемый сорвался и стал избивать потерпевшую, он нанес множество ударов по голове и телу.

— От полученных повреждений 45-летняя потерпевшая скончалась на месте. По ходатайству следователя СКР обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Злоумышленнику уже предъявлено обвинение в преступлении по части 4 статьи 11 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Следователи осмотрели место убийства и продолжают разбирательства.