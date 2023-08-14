Вспыхнули две машины: газовый баллон взорвался во дворе в Дагестане

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Утром 14 августа во дворе частного дома в Махачкале прогремел взрыв. На место происшествия выехали пожарные.

Спасатели обнаружили два горящих автомобиля — пассажирскую «Газель» и «Тойота Авенсис». Как рассказали «КП-Ставрополь» в МЧС Дагестана, пламя распространилось на 20 квадратных метров.

По предварительной информации, в одном из автомобилей разгерметизировался и сдетонировал газовый баллон. До приезда пожарных 45-летний мужчина попытался потушить огонь самостоятельно. Ликвидировать пламя ему не удалось, зато он получил ожоги обеих рук.

Очевидцы также сообщили, что в результате взрыва снесло стену. Однако эту информацию в МЧС не подтвердили.