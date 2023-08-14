Тринадцать с половиной миллиардов рублей – всего за полгода

Фото: банк Уралсиб

Согласно последним открытым сведениям РСБУ (Российских стандартов бухгалтерского учета) за последние полгода прибыль банка Уралсиб достигла 13,5 миллиардов в рублевом эквиваленте. Выросли и активы: с 689,5 миллиардов (в 2022 году) до 691,6 миллиардов рублей в первом полугодии 2023-го.

В банковских структурах это говорит о доверии и платежеспособности бренда.За это же время собственные средства (капитал) банка увеличились с 77,3 млрд рублей до 85,1 млрд рублей. При этом обязательные нормативы продолжают выполняться банком с обязательным обеспечением запаса средств.

Успешные результаты работы Уралсиба постоянно подтверждаются исследованиями экспертов. Летом 2023-го года рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка до уровня «ВВВ+» со «Стабильным» прогнозом, а рейтинговое агентство НКР – до уровня «А» со «Стабильным» прогнозом.

Внедрение стратегии развития, направленной на дальнейший рост бизнеса, продолжается. В банке Уралсиб всегда рады новым клиентам и готовы помогать им как в развитии собственного дела, так и в реализации личных планов.

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