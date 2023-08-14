Россиянка получила срок на Ставрополье за мошенничество и отмывание доходов

Россиянку осудили на Ставрополье за мошенничество и отмывание преступного дохода на 192 млн Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Георгиевском округе Ставрополья к сроку приговорили жительницу соседней республики, ее признали виновной в мошенничестве и отмывании преступных доходов на 192 млн рублей. Ныне осужденная вошла в состав преступной группы и начала работать в подставной фирме. Злоумышленница вносила в документы ложные данные, завышала доходы фирмы, чтобы получить технику в кредит для лизинговых компаний.

— Получив технику, они распоряжались ею по своему усмотрению, заключая фиктивные договоры купли-продажи, при этом платежи по лизингам вносить прекращали. Сумма ущерба лизинговым компаниям и кредитным организациям составила более 192 млн рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Против россиянки завели уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Легализация преступного дохода». Суд признал вину фигурантки и приговорил ее к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.