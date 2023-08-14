Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе улицу Пономарева перекрыли с 14 августа по приблизительно 12 сентября из-за ремонта канализационного коллектора под проезжей частью. От проезда Черняховского до улицы Ашихина проехать будет нельзя, дорога там будет разобрана, чтобы специалисты подобрались к канализации. Почему ремонт будет проводиться так долго, не уточняется.

— Будут заменены трубы, произведен монтаж колодцев, после чего дорожники восстановят асфальтовое покрытие дороги. Общая протяженность реконструируемого объекта составит 170 метров, – сообщили в пресс-службе администрации города Ставрополя.

Объезжать перекрытый участок Серова, проезду Черняховского, переулкам Анисимова, Шевелева, проезду Памирскому, улице Ашихина.