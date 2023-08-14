За минувшую неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 28 млн

Жители Ставрополья повелись на уловки мошенников и за неделю лишились 28 млн рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На Ставрополье за прошлую неделю, с 7 по 13 августа, жители региона повелись на уловки мошенников и лишились больше 28 млн рублей. И хотя людей уведомляют о злоумышленниках и преступных схемах, жертвы продолжают отдавать свои кровные, веря незнакомцам.

— Так, с заявлением о мошенничестве в Отдел МВД России «Шпаковский» обратился 49-летний местный житель, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Жертве позвонил якобы сотрудник банка, который рассказал о том, что на имя мужчины оформили кредит. Чтобы аннулировать задолженность, надо взять «зеркальный кредит» и перевести деньги на якобы безопасный счет. Потерпевший последовал указаниям и лишился 2,5 млн рублей.

Поняв, что его обманули, мужчина пошел в полицию. Против неизвестного завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранительные органы ищут фигуранта, чтобы наказать по строгости закона.