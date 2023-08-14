Двух ставропольцев осудят за угон трех машин и кражу 300 пачек мороженого

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Кочубеевском округе под следствие попали два жителя Ставрополя, которых поймали на трех угонах, двух авариях и краже 300 упаковок мороженого. В селе Казьминском злоумышленники выпивали и решили повеселиться, законно это у них не получилось, поэтому они обратили внимание на чужую машину, которая стояла возле дома.

— Около одного из домовладений граждане разбили боковое стекло транспортного средства и, проникнув в него, попытались запустить двигатель путем повреждения проводки, однако потерпев неудачу, они откатили машину и скрылись, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В тот же вечер отдыхающие устроили нападение на продуктовый магазин, из которого вынесли 300 упаковок мороженого. Съесть все оказалось непосильным, поэтому остатки они раздали.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

На следующий день история продолжилась: ныне обвиняемый так же, как и в первый раз, угнали две машины. Правда, потерпели неудачи: в первом случае злоумышленники врезались в препятствие, а во втором – перевернулись в кювете. Они причинили ущерб в 300 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Против ставропольцев завели уголовные дела по статьям «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Кража». Расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.