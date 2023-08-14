Переселенцам с Крайнего Севера выдали 26 жилищных сертификатов в Ингушетии

За первое полугодие 2023 года в Ингушетии выдали 18 государственных жилищных сертификатов вынужденным переселенцам и 8 семьям переселенцев из районов Крайнего Севера. Об этом рассказали в правительстве республики.

Министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ваха Беков отметил, что регион активно работает с участниками программы господдержки «Оказание господдержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг», а также государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Эти программы охватывают граждан, признанных вынужденными переселенцами, а также выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

За первое полугодие более 250 человек получили консультации по вопросам переселения. Минстрой РФ выделил 1,2 миллиарда рублей на жилье для вынужденных переселенцев и 31,5 миллиона для переселенцев из районов Крайнего Севера.

По данным руководителя Миннаца Вахи Бекова, в списке граждан, подтвердивших участие в государственной программе на 2023 год, значатся 43 семьи вынужденных переселенцев (264 человека) и 97 семей переселенцев из районов Крайнего Севера (577 человек).

За 2022 год были улучшены жилищные условия для 57 семей вынужденных переселенцев и 17 семей переселенцев, добавил министр. Согласно требованиям Федерального закона, претендующие на переселение граждане не должны владеть недвижимостью за пределами Крайнего Севера.