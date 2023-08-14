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НовостиОбщество14 августа 2023 11:24

Около 8 тысяч нарушителей ПДД за прошлую неделю поймали на Ставрополье

К ответственности привлекаются и пешеходы, перебегающие дорогу в неположенном месте
Данил ЮРКОВ
Около 8 тысяч нарушителей ПДД поймали на Ставрополье за неделю

Около 8 тысяч нарушителей ПДД поймали на Ставрополье за неделю

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье за минувшую неделю, с 7 по 13 августа, автоинспекторы поймали около 8 тысяч нарушителей правил дорожного движения. Кто-то отделался штрафом, а другим грозит лишение прав. За непристегнутые ремни безопасности сотрудники выписали 1818 протоколов, за тонировку – 1083, за опасную перевозку детей – 749, а за езду без регистрационных знаков наказания получат 35 водителей.

— За выезд на встречную полосу в нарушение ПДД водительских прав могут лишиться 359 водителей. В рамках проводимой работы осуществляется контроль по соблюдению пешеходами правил дорожного движения, – об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

За неделю 495 пешеходов попались за попытку перебежать дорогу вне «зебры». Еще 488 водителей не пропустили людей по пешеходному переходу и попались сотрудникам ДПС.