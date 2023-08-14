Жительницу Кисловодска осудят за взятку в 110 тысяч полицейскому

Жительницу Кисловодска осудят за взятку полицейскому Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кисловодске перед судом ответит 56-летняя местная жительница, обвиняемая в даче взятки. Ночью с 11 на 12 июня 2022 года сотрудники полиции поймали мужчину и его супругу за сбыт наркотиков, их задержали, и об этом узнала мать злоумышленницы. Подумав, женщина решила предложить взятку полицейскому, чтобы тот не завел дело на ее дочь.

— За непревлечение женщины к уголовной ответственности ее мать передала сотруднику полиции взятку в размере 110 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Правда, и об этом преступлении узнали, против взяткодательницы завели уголовное дело по части 2 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Следователи завершили расследование и направили материалы в суд. Там решится судьба фигурантки.

— Уголовное дело в отношении взяткополучателя в настоящее время рассматривается в Кисловодском городском суде, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.