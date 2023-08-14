К 11 годам колонии приговорили прятавшегося 22 года убийцу в Осетии

Жителя Осетии осудили за убийство, совершенное 22 года назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Северной Осетии осудили 46-летнего местного жителя за убийство, совершенное 22 года назад. 1 июня 2001 года злоумышленник поссорился со своим знакомым, так как тот отказался возвращать долг. Ныне осужденный взял в руки огнестрельное оружие и выстрелил в должника, а после сбежал.

От полученных ран потерпевший скончался в медучреждении. Убийца же начал скрываться, но прятаться от правосудия вечно у него не получилось.

— Более 20 лет злоумышленник скрывался от следствия в другой стране, однако летом 2021 года по возвращении в Россию был задержан, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной Осетии.

Суд признал вину злоумышленника и приговорили к 11 годам колонии строгого режима за преступление по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ведомство не уточняет, вступил ли приговор в законную силу.