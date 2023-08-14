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НовостиПроисшествия14 августа 2023 12:22

К 11 годам колонии приговорили прятавшегося 22 года убийцу в Осетии

Осужденный пристрелил знакомого за то, что тот отказался возвращать долг
Данил ЮРКОВ
Жителя Осетии осудили за убийство, совершенное 22 года назад

Жителя Осетии осудили за убийство, совершенное 22 года назад

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Северной Осетии осудили 46-летнего местного жителя за убийство, совершенное 22 года назад. 1 июня 2001 года злоумышленник поссорился со своим знакомым, так как тот отказался возвращать долг. Ныне осужденный взял в руки огнестрельное оружие и выстрелил в должника, а после сбежал.

От полученных ран потерпевший скончался в медучреждении. Убийца же начал скрываться, но прятаться от правосудия вечно у него не получилось.

— Более 20 лет злоумышленник скрывался от следствия в другой стране, однако летом 2021 года по возвращении в Россию был задержан, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной Осетии.

Суд признал вину злоумышленника и приговорили к 11 годам колонии строгого режима за преступление по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ведомство не уточняет, вступил ли приговор в законную силу.