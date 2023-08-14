Жара до +39 градусов ожидается на Ставрополье до конца недели

Жара продержится на Ставрополье как минимум до конца рабочей недели Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье до конца рабочей недели сохранится сильная жара до +39 градусов в отдельные дни. В среднем температура воздуха будет держаться +31-36, при этом существенных осадков в регионе не ожидается. Об этом рассказала и.о. заместителя начальника Ставропольского центра по гидрометобеспечению, начальник отдела гидрометобеспечения Светлана Пьянова.

— До конца рабочей недели существенных осадков в Ставропольском крае не ожидается, погода сохранится жаркая, максимальная дневная температура – +31-36, в отдельные дни – +37-39, – рассказала Светлана Пьянова.

При этом в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. В Красногвардейском, Георгиевском, Курском округах и Рощино она 5 класса (Чрезвычайная), в остальных территориях Ставрополья она достигает 4 класс (Высокая), кроме Пятигорска и Кисловодска – там 3 (Средняя).